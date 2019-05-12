مرشح العدالة والتنمية لبلدية إسطنبول: سأجعل من المدينة نموذجا يحتذى به

أكّد مرشح ​حزب العدالة والتنمية​ التركي لرئاسة بلدية ​إسطنبول​ بن علي يلدريم أنه سيعمل "على جعل المدينة نموذجًا يحتذى به، بين أفضل المدن العالمية.

تصريحات يلديم الذي شغل سابقًا منصبي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، جاءت في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصار حزبه في منطقة بانديك بمدينة إسطنبول.

وخلال الكلمة عرض يلدريم لأنصاره لمحة عن المشاريع التنموية التي سينجزها في إسطنبول، في حال فوزه ب​الانتخابات​ المحلية التي ستجري يوم 23 حزيران المقبل.

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وحول سبب إلغاء الاستحقاق الانتخابي الذي جرى يوم 31 آذار، وإعادته في 23 حزيران المقبل، أوضح يلدريم أن "السبب واضح وبسيط، هناك ​عملية سرقة​ لأصوات أنصار العدالة والتنمية، لذا قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الاستحقاق الانتخابي".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات التركية، قررت الاثنين الماضي إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل. وجاء قرار اللجنة استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء عليها، مقابل رفض 4.

وتجدر الإشارة إلى أن في 31 آذار الماضي، شهدت ​تركيا​ انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديات كبريات المدن التركية من بينها ​أنقرة​ وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.