​ناخبو ليتوانيا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - فيلنيوس (د ب أ)

يتوجه الناخبون في ليتوانيا اليوم الأحد إلى صناديق الإقتراع لإختيار رئيس جديد للبلاد، في الوقت الذي لا يوجد فيها مرشح واضح يمكنه الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى.

ويتنافس تسعة مرشحين على خلافة الرئيسة الحالية داليا جريباوسكايتي، التي لا يمكنها الترشح لولاية أخرى بعد قضاء فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.

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ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن وزيرة المالية السابقة إنجريدا سيمونيت، والخبير الاقتصادي جيتاناس نوسيدا ورئيس الوزراء الحالي ساوليوس سكفرنليس، لديهم أفضل الفرص للفوز بأعلى منصب في البلاد.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت، فسيخوض المرشحان اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات جولة إعادة بعد أسبوعين، بالتوازي مع الانتخابات الأوروبية في 26 مايو.

يشار إلى أن ما يقرب من 2.5 مليون شخص لديهم حق التصويت في الانتخابات في ليتوانيا، حيث يتوقع أن تظهر النتائج الأولية ليل اليوم الأحد .