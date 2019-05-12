الشرطة الهندية تعلن مقتل إرهابيين خلال مواجهات في كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- أ ش أ:
قتل إرهابيان على يد الشرطة الهندية خلال مواجهات في جامو ومنطقة شوبيان بكشمير الهندية، حسبما أعلنت الشرطة.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد عن الشرطة قولها إن العملية ما زالت مستمرة، وأنها عثرت على كمية هائلة من الأسلحة حيث كان الإرهابيون يخبئونها.
وتعرضت الهند - مؤخرا - لهجوم انتحاري تبنته "جماعة جيش محمد" المصنفة إرهابية في باكستان، والتي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم قتل خلاله 40 على الأقل من القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير.
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