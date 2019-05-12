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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين

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محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- أ ش أ:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، لإخراج المعتكفين منه.

وأفاد شهود عيان بأن ضباطا وأفرادا من القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة التراويح والوتر بحوالي نصف ساعة، وأخرجوا كافة الشبان المعتكفين في الأقصى منه.

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وأضاف الشهود أن الضباط هددوا المعتكفين وعددهم حوالي 50 شابا بالاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى في حال عدم الخروج الفوري منه.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز في ساحات المسجد الأقصى لتفريق جموع المعتكفين، مشيرة إلى أنها قامت بإخراجهم بالقوة.

وأدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى المبارك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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