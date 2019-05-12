اليوم: توزيع أرقام جلوس الثانوية.. وذكرى تأسيس الأزهر.. وحكم كنيسة مارمينا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

القاهرة.. يحتفل الأزهر الشريف بذكرى مرور 1079 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، وذلك بحضور كوكبة من كبار العلماء والمسئولين وقيادات الأزهر.

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشربيني، حكمها في قضية أحداث "كنيسة مارمينا بحلوان"، وذلك بعد أن أحالت أوراق متهمين اثنين إلى فضيلة المفتى.

القاهرة.. تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين بالإضافة إلى مناقشة الموازنات العامة للعام المالي (2019 - 2020) الخاصة بالوزارات والهيئات التابعة لها.

جدة.. تعقد اللجنة الاستشارية للمرأة بمنظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعها الثالث، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، في إطار المؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية، بمشاركة مصرية، لمناقشة تفعيل دور المنظمة في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها.

القاهرة.. يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مرحلة جديدة من حملته التوعوية (أنت أقوى من المخدرات)، بالتعاون مع النجم محمد صلاح.

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القاهرة.. تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي (2018 - 2019) على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب.

القاهرة..تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، ليلة إبداعية تحت عنوان "حكواتية المحروسة"، تنظمها شعبة الدراما بمقر الاتحاد بالزمالك.

القاهرة.. يقام بقاعة لمسات للفنون بوسط القاهرة ملتقى (لمسات الدولي للخط العربي وفنون الزخرفة) ضمن فعاليات خيمة لمسات الرمضانية، ويضم الملتقى معرضا لمجموعة من التشكيليين وأكبر الخطاطين والفنانين بمجال الفنون اليدوية من 5 دول عربية وأجنبية.

بكين.. يقوم الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس بزيارة دولة إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الداخلية والزمالك في الأسبوع الـ 32 من مباريات الدوري العام الممتاز وذلك في العاشرة مساء.