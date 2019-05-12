وصف عمال الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات، اليوم السبت، بطنجة سائحا سعوديا ب “قريش” بعدما احتج على وضع “الصابو” على عجلات سيارته بإحدى المواقف القريبة من “كورنيش البلايا”.
واستنكر السائح، عبر بث مباشر في “الفايسبوك”، هذا التصرف، الذي أقدم عليه مستخدمي الشركة، الذين ضايقوا زوجته، وطلبو منها مرارا آداء واجب الموقف، لكنها طلبت من المسؤولين التريث حتى يعود زوجها.
وتسائل السائح الذي ذكر أنه يعمل في السفارة السعودية، عن علاقة قريش به بعدما نعته أحد المستخدمين بهذه الكلمة كاحتقار له، واعتبر أن مثل هذه السلوكيات تجعل السياح يأخذون انطباعا سيئا عن المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر عامل بالشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات يصف سعوديا بـ”قريش”..والأخير: هذا يسيء للمغرب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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