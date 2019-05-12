مقتل وإصابة 26 جنديًا أفغانيًا في اعتداء لطالبان

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لقى 15 جنديًا أفغانيًا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء اعتداء شنته حركة "طالبان" على موقعين أمنيين غربي محافظة بادجيس الأفغانية في وقت سابق اليوم الجمعة. وأكد متحدث وزير الدفاع الأفغاني، قيس مانجال حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية وقوع الحادث الذي يعد الأخير ضمن سلسلة من الهجمات المميتة التي تستهدف قوات الأمن في البلاد. ولفتت الشبكة إلى أن حركة "طابان" قد ألحقت خسائر فادحة في صفوف قوات الأمن الأفغانية من خلال شن اعتداءات قاسية مستمرة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي يتحدث فيه عناصر الحركة عن السلام مع الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت تحرير 53 شخصًا على الأقل من أحد السجون التابعة لحركة طالبان في إقليم (زابل)، جنوبي البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن العملية تم تنفيذها من القوات الخاصة في منطقة (دايشوبان)
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت تحرير 53 شخصًا على الأقل من أحد السجون التابعة لحركة طالبان في إقليم (زابل)، جنوبي البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن العملية تم تنفيذها من القوات الخاصة في منطقة (دايشوبان) بالإقليم، مشيرًا إلى أنه قُتل ما لا يقل عن 8 مسلحين خلال عملية إنقاذ الرهائن.
وأضاف المتحدث الأفغاني، أن 4 من القادة العسكريين التابعين للجيش الأفغاني، و4 جنود اَخرين كانوا من بين الرهائن.
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