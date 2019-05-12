شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة حقوقية: قطر وتركيا وراء التقارير الكاذبة ضد مصر عبر وسائل إعلام غربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة والناشطة الحقوقية، إن الإعلام الغربى لازال يمارس فقدان المهنية والموضوعية فى الموضوعات التى تتناول الأمور المصرية، وهذا يؤكد أن وسائل الإعلام افتقدت الكثير من المصداقية لدها جمهورها، وعلى رأسها البى بى سى البريطانية التى تواصل أكاذيبها ضد الدولة المصرية فى العديد من القضايا والشئون الداخلية للدولة المصرية .

وأضاف رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، فى تصريح صحفى، أن للجماعة الإرهابية والدول الراعية لها على رأسها قطر وتركيا دور كبير فى هذه التقارير التى يتم تناولها عبر وسائل الإعلام الغربى ضد الدولة المصرية، والجميع أصبح على وعى ودراية كاملة لما يعد من تقارير إعلامية ، تحاول التأثير على مؤسسات الدولة المصرية ، وإثارة الفتن فى المجتمع والرأى العام من أجل مصالح الجماعة الإرهابية .