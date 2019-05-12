من بورسعيد للقاهرة في 75 دقيقة.. 15 معلومة عن "محور 30 يونيو"

كتب- محمد عبدالناصر: بدأت وزارة الإسكان مرحلة التشغيل التجريبي لمحور 30 يونيو، والذي يعد محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور القناة. وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن محور 30 يونيو: Advertisements * طريق حر مزدوج بطول 95 كيلومترا وعرض 80 مترا * كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية (حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات). * يشمل 10 كباري رئيسية و6 كباري فرعية، ويوجد به على 16 نفقا.

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