البحرية الليبية تعلن إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد

أعلن الناطق الرسمي باسم ​القوات البحرية الليبية​ العميد أيوب قاسم التابع ل​حكومة​ الوفاق في ​طرابلس​، عن إنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال عمليتي إنقاذ من قبل حرس السواحل"، مشيرًا إلى أن "عملية الوصول إلى قارب ​الهجرة​ غير الشرعي تمت عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، بإنزال قارب مطاطي تابع للزورق فزان للمساعدة في عملية الإنقاذ"، مضيفًا أن "​المهاجرين​ غير الشرعيين رفضوا التعاون لإنقاذهم، وهددوا بسكب ​البنزين​ في قاربهم وإشعال النيران فيه".

وكشف قاسم أن "المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، معظمهم من ​السودان​"، لافتًا إلى أنه "تم إنقاذهم ونقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وتمت عملية تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس".