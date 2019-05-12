البحرية الليبية تعلن إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، عن إنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال عمليتي إنقاذ من قبل حرس السواحل"، مشيرًا إلى أن "عملية الوصول إلى قارب الهجرة غير الشرعي تمت عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، بإنزال قارب مطاطي تابع للزورق فزان للمساعدة في عملية الإنقاذ"، مضيفًا أن "المهاجرين غير الشرعيين رفضوا التعاون لإنقاذهم، وهددوا بسكب البنزين في قاربهم وإشعال النيران فيه".
وكشف قاسم أن "المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، معظمهم من السودان"، لافتًا إلى أنه "تم إنقاذهم ونقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وتمت عملية تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس".
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