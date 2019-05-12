ماكرون: مراسم وطنية لتكريم الجنديين المقتولين خلال إنقاذ رهائن ببوركينا فاسو

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إقامة مراسم وطنية لتكريم جنديي ​القوات​ البحرية الخاصة سيدريك دي بييربون وآلان بيرتونسيلو اللذين قتلا خلال عملية تحرير رهائن في ​بوركينا فاسو​ وذلك بمجمع ليزانفاليد في ​باريس​ الثلاثاء المقبل. وأضاف ماكرون أنه "انحنى بعاطفة ووقار أمام تضحية هذين الجنديين اللذين ضحيا بحياتهما لإنقاذ إخواننا المواطنين". يذكر ان ماكرون ومسؤولين حكوميين، استقبلوا في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية قرب باريس 3 من بين الرهائن الأربعة الذين حررهم ​الجيش الفرنسي​ الجمعة في شمال بوركينا فاسو بعد أن اختطفوا في بنين في أول أيار الجاري.

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