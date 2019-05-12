المخلافي: مخجل أن يتواطئ ممثلو الأمم المتحدة مع "أنصار الله" للتغطية على إخلالها بمسؤوليتها

شدّد مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبد الملك المخلافي، على أنّ "من السذاجة تصوّر أنّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الّتي تدّعي الحق الإلهي في الحكم، وتعتبر أنّ الخروج بالسلاح والحكم بالغلبة عقيدة لها، ستتخلّى عن أراض استولت عليها بموجب هذا الاعتقاد، بخاصّة وهي لا زالت تواصل الحرب في كلّ مكان تحت ذات الدعاوى".
وأكّد في تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "التغطية على أعمال "المليشيا" جريمة تؤدّي إلى استمرار الحرب"، مركّزًا على أنّ "الإنسحابات الّتي تهدف إلى السلام لا تتحقّق بإعلانات أحادية الجانب، وإنّما بحسن النية والتعاون والالتزام بالإتفاقات والمرجعيات الّتي قامت عليها والّتي تحدّد المراكز القانونية للجهات".
وأعلن المخلافي أنّ "من المخجل أن يتواطئ ممثّلو الأمم المتحدة مع "مليشيا" للتغطية على إخلالها بمسؤوليّتها تجاه القرارات الأممية".
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