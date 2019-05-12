بوروشينكو: أوكرانيا ليست غرفة في فندق مصري

رد الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو على ما ورد في تصريحات للرئيس المنتخب فلاديمير زيلينسكي من تشبيهه بسائح يسرق مستلزمات غرفة في فندق مصري قبل مغادرته.
وكتب الديوان الرئاسي الأوكراني في بيان: "أوكرانيا ليست غرفة في فندق مصري، كما يتخيل السيد زيلينسكي"، مضيفًا أن "نقل السلطة عملية معقدة ومسؤولة"، وأن "بوروشينكو يريد تنفيذها وفقًا للتقاليد الأوروبية، كما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية".
وأشار البيان إلى أن "بوروشينكو لا يزال الرئيس القائم ويتحمل مسؤولية البلاد حتى لحظة تنصيب زيلينسكي"، مؤكدًا "استعداد الرئيس لعقد اجتماع مع خلفه لبحث جميع جوانب إجراءات نقل السلطة".
وكان زيلينسكي قد انتقد يوم أمس تعيينات بوروشينكو في عدد من المناصب الحكومية الحساسة في "ربع الساعة الأخير" من ولايته، وطالب برلمان البلاد بوقف ما وصفه بـ"التشنجات السياسية لبطة عرجاء"، كما شبه زيلينسكي سلفه بسائح يسرق الشبشب والمناشف والطعام من البوفيه داخل فندق مصري قبل مغادرته.
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