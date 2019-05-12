أفادت وسائل إعلام روسية بأن "محققين روس شرعوا في فحص واقعة حالة طوارئ لطائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة الخطوط الجوية Nordwind الروسية، بمدينة أورينبورغ كانت قادمة من العاصمة موسكو".
وأوضحت هيئة التحقيق في بيان أن "إدارة الهيئة تجري فحوصات ما قبل التحقيق.. تم طلب معلومات حول ظروف الهبوط القاسي، والحصول على بيانات معدات التحكم في رحلة الطائرة، وكذلك إفادات ركاب هذه الرحلة. يتم إيجاد شهود العيان".
وأشير إلى أن ركاب الطائرة بقوا هادئين خلال الحادثة، كما أنه لم يتم اللجوء إلى الخدمات الخاصة التابعة للمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التحقيق الروسية تفتح تحقيقا في حالة هبوط قاس لـ"بوينغ 737" في أورينبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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