وجّهت مديرية شرطة محافظة كركوك العراقية، بتقييد عدد من الظواهر الاجتماعية، فقرّرت "منع حركة الدراجات النارية من الساعة 19:00 وحتّى 05:00، ويستثنى من ذلك حركة دراجات خدمة توصيل الطلبات".
كما منعت المديرية "ارتداء "البرمودا" من قبل الشباب في الأماكن العامة"، لافتةً إلى أنّ "ذلك النوع من الملابس، غير لائق". كما وجّهت بـ"مراقبة وملاحظة حالات "التخنّث" لبعض الشباب، للمحافظة على أصالة وقيم المجتمع العراقي".
من جهته، أكّد المتحدث باسم شرطة كركوك أفراسياوا كامل، أنّ "حملة الإعتقالات على مرتدي "البرمودا" مستمرّة حتّى نهاية شهر رمضان".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كركوك وجّهت بمنع ارتداء "البرمودا" في الأماكن العامة ومراقبة حالات "التخنث" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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