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حدود القديسين

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دعانا الله الى ان نكون قديسين كما ان ابانا السماوي قدوس. هذه الدعوة لم تأت من فراغ، فهو يعلم قدراتنا ويدرك اننا نحمل "خميرة" من الكمال بارادة الهية.

​القديس شربل​ هو احد الامثلة القريبة منا عما وضعه الله فينا، وعن الحدود اللامتناهية الاي يمكننا الوصول اليها.

ولكن شربل، كما ​العذراء​ والقديسين، وضعوا حدودا لهم تنتهي عند عتبة ​المسيح​. وشربل كرّم العذراء مريم كما كرّمها القديس يوحنا بتوصية من المسيح على الصليب، ولم يبحث يوما عن دور يتخطى الطاعة لله والعمل بمحبته له.

في ميلادك يا شربل، وفي الشهر المخصّص للعذراء، اعطنا بشفاعتك ان نعرف كيف نضع حدودنا في مساحة العظمة الالهية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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