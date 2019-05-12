الراعي نعى البطريرك صفير:لقرع الأجراس حزنا بجميع الكنائس عند الساعة 10

أعلن البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ خبر وفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، أيقونة الكرسي البطريركي وعميد ​الكنيسة المارونية​ وعماد الوطن. فعند الساعة الثالثة من فجر اليوم ، الأحد 12 أيار اسلم الروح بالتسليم المطلق لإرادة الله، منتقلا الى بيت الآب في السماء، بعد ثلاثية صلاة رافقته في هذا العبور من البيوت والكنائس والأديار وسواها، وبعد أيام من العناية الطبية الفائقة في مستشفى ​أوتيل ديو​.

و طلب الراعي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في ​بكركي​ قرع الأجراس حزنا في جميع الكنائس عند الساعة العاشرة، و​الصلاة​ لراحة نفس الراحل الكبير في كل قداسات هذا الأحد الذي فيه ذكرى قيامة ​المسيح​ من الموت.