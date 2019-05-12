العثور على 35 جثة بمواقع مختلفة غربي المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - ميكسيكو سيتي (د ب أ)

عثرت السلطات المكسيكية على 35 جثة خلال 4 عمليات بحث في مواقع مختلفة بالمنطقة الحضرية لمدينة جوادالاخارا، غربي المكسيك الأسبوع الماضي.

وقال المدعي العام بولاية خاليسكو، جيراردو سوليس، في مؤتمر صحفي أمس السبت إن المحققين فتشوا منزلا في حي كامباناريو، جنوب شرقي جوادالاخارا، وعثروا على 27 جثة.

وأضاف سوليس أن المحققين يبحثون عن المزيد من الضحايا في الموقع وأنه، حتى الآن، تم التعرف على جثتين فقط.

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وتابع المدعي العام أنه في بحث منفصل في حي كوينتا فيلاردي بوسط الولاية عثر المحققون على رفات سبعة أشخاص على الأقل.

وقال إن العمل كان يمضي ببطء في مكان الحادث "لأن هناك أحماض، هيدروكسيد الصوديوم "صودا كاوية"، تمنع المحققين من العمل لمدة أطول من 20 إلى 30 دقيقة في المرة الواحدة".

وأضاف سوليس إنه تم اكتشاف جثة أخرى في بلدة تلاجومولكو، جنوب شرقي جوادالاخارا، وأنه تم اعتقال أربعة أشخاص في مكان الحادث.

يشار إلى أن 40 ألف شخص في عداد المفقودين في المكسيك. وفي العام الماضي، كان هناك أكثر من 33 ألف جريمة قتل في البلاد، معظمها مرتبط بالجريمة المنظمة.