انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة جنين عثر عليها داخل كيس قمامة بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أمر المستشار أحمد السيد، مدير النيابة العامة الجزئية بمركز الخارجة بالوادي الجديد، انتداب الطبيب الشرعي من محافظة أسيوط، لتحديد سبب وفاة جنين عثر عليه داخل كيس بلاستيك بصندق قمامة بمدينة الخارجة.

وتضمن قرار النيابة تكليف الطب الشرعي بتحديد سبب الوفاة وأسباب الإصابات في الجنين والوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه وبيان عما إذا كانت جري ولادتها حية من عدمه، وهل الولادة طبيعية من عدمه.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، تلقى إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالعثور علي جثة جنين داخل كيس قمامة بمركز الخارجة.

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تبين ورود بلاغ من " ح. ع " 30 سنة عامل نظافة ومقيم بمدينة الخارجة، لقسم شرطة الخارجة، يفيد أنه أثناء قيامه بعمله بجمع القمامة بحي " المحابس" وتحديد أمام مدرسة السلام الابتدائية، وخلال تفريغ أحد صناديق القمامة عثر علي كيس بلاستيك بداخلة جثة " جنين" أنثي متوفية، وبها آثار نهش حيواني وزرقة في جميع أجزاء الجسم.

وتوصل فرق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، لفحص الواقعة، إلى أن الجثة لجنين أنثي غير مكتملة النمو وتبلغ من العمر 35 أسبوع رحمي، بما يعادل عمرها الجنيني داخل الرحم 6 أشهر.

تحرر المحضر رقم 1040 إداري قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق في الواقعة.