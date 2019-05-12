نتنياهو يسعى لمزيد من الوقت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ل أبيب- (د ب أ):
أعلن حزب الليكود الإسرائيلي أمس السبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط للحصول على أسبوعين إضافيين لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.
وكان الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين قد منح نتنياهو أربعة أسابيع لتشكيل حكومة عندما أوصى النواب به ليكون رئيسا للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، ويعني تمديد أسبوعين إضافيين أن نتنياهو سيكون أمامه حتى 29 مايو لتشكيل الائتلاف.
وقال حزب الليكود إن العطلات الدينية والوطنية المقبلة في إسرائيل من أسباب طلب التمديد.
وإذا نجح نتنياهو في تشكيل الحكومة، فسوف يبدأ فترة ولاية خامسة مسجلا رقما قياسيا متفوقا على ديفيد بن جوريون، الأب المؤسس لإسرائيل، باعتباره الشخص الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل لأطول مدة.
ولم يتم حتى الآن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بين الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية المشاركة، ولم يتم تحديد التعيينات الوزارية بعد.
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