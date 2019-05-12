كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: أسر 7 عناصر تابعين لمليشيا الحوثى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني، أسر 7 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مواجهات بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس بحجة، شمال غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن المواجهات أسفرت عن أسر سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

وكان الجيش اليمني، قد تمكن مطلع الأسبوع الماضي من فرض سيطرته على قرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر وقرية القائم بالمديرية.

