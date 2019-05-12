كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحكيم" يشدد على وضع خطة لمواجهة الفساد بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطنى بالعراق، إنه لابد من وضع خطة لها إستراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد وتهدف إلى الإصلاح السياسى فى البلاد.

وكانت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الليلة نقلت عن "الحكيم"، قوله إنه لابد من إقناع الشعب بخطة واضحة وملموسة لمكافحة الفساد، داعيا إلى ضرورة إثارة الحماس فى المجتمع نحو الإصلاح الحقيقي.

وأضاف، أن "أية عملية إصلاحية دون رؤية واضحة لا يمكن أن تكون منتجة"، مبينا أنه لابد أن يكون الإصلاح السياسى وتطوير النظام السياسى متلائما مع حجم التطورات والمستجدات.

ولفت إلى ضرورة أن يكون الإصلاح متسما بالجدية والجذرية والشمولية والتدرجية والاستمرارية والتخصص، داعيا إلى ضرورة بناء تحالف سياسى واجتماعى يتحمل مسؤولية الإصلاح.