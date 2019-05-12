كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد: الدعوة لتنظيم مظاهرات "السترات الصفراء" لارتفاع أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع سعر البنزين في السويد، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصل سعر اللتر الواحد من بنزين نوع 95 أوكتان 16،69 كرون ما يعادل 1.73 دولار.

مما دفع مجموعات على الفيسبوك بلغ عدد أعضائها حوالي ربع مليون شخص، بالدعوة إلى تنظيم حركة احتجاج واسعة في السويد اعتراضا على رفع أسعار الوقود، على غرار حركة السترات الصفراء فى فرنسا

وبالنسبة الى مالك السيارة العادي الذي يقود 1200 ميل في السنة، فإن هذا يعني أن تكلفة الاستهلاك السنوي للبنزين تزيد بمقدار 2400 كرون إذا كانت السيارة تسحب لترًا واحدًا في الميل.

وقد ذكر للراديو السويدي، أمس، أن ضعف الكرون السويدي، هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الوقود.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة IEA فإن أسبابًا أخرى تقف وراء هذا الارتفاع منها العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.