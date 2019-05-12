كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لن نوقف المفاوضات التجارية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دونالد ترامب، إن

قال الرئيس الأمريكيالمفاوضين الأمريكيين والصينيين أجروا على مدى يومين محادثات تجارية "صريحة وبناءة" وأن المفاوضات ستتواصل.

وأكد أن الرسوم المفروضة على السلع الصينية قد تلغى وقد تبقى سارية، مؤكدا أن ذلك "يعتمد على ما سيحصل في ما يتعلّق بمستقبل المفاوضات". وفي تغريدتين أطلقهما قال ترمب إن علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ "متينة جدا".

وأوضح: "على مدار اليومين الماضيين، أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات صريحة وبناءة بشأن وضع العلاقات التجارية بين البلدين" مشيدًا بعلاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ وقائلًا إن المحادثات ستستمر.

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وأضاف: "في غضون ذلك، الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على الصين قد تلغى وقد لا تلغى تبعًا لما يحدث في المفاوضات مستقبلًا!"



ويهدف إلى إرسال رسالة إلى الأسواق المالية بأنه على الرغم من تصاعد الخلاف بين الجانبين في الأسبوع الماضي، فإن المحادثات التي عقدت في واشنطن يومي الخميس والجمعة لم تؤد إلى انهيار كامل. ويهدف إلى إرسال رسالة إلى الأسواق المالية بأنه على الرغم من تصاعد الخلاف بين الجانبين في الأسبوع الماضي، فإن المحادثات التي عقدت في واشنطن يومي الخميس والجمعة لم تؤد إلى انهيار كامل. يذكر أن مفاوضون تجاريون كبار من الصين والولايات المتحدة قد اختتموا يومين من المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ اتفاق تجاري على شفا الانهيار فيما تستعد واشنطن للمضي قدما في خطط لزيادة الرسوم على بضائع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات.



وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أميركية بالإصلاح التجاري.

