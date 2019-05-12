كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الميزانية الأمريكية تحقق فائضا 160 مليار دولار في أبريل 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخزانة الأميركية فى بيان لها: أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية بلغ 160 مليار دولار في أبريل.

وأضافت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي الشهر الماضي بلغ 375 مليار دولار بزيادة قدرها 27 % عن الشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 5 % إلى 536 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الإيرادات والمصروفات سجلتا مستوى قياسيا مرتفعا.

وكان محللون قد توقعوا فائضا قدره 165 مليار دولار. وفي أبريل 2018 بلغ الفائض 214 مليار دولار.

يذكر أن العجز بلغ في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 531 مليار دولار مقارنة مع 385 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة، وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر.