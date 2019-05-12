جماعة سودانية تهدد قيادة السعودية وسفيرها في الخرطوم وتدعو لمحاسبته وطرده

نقلت وسائل إعلام سودانية عن جماعة تطلق على نفسها اسم “فيلق البنيان المرصوص” مطالبتها بطرد السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر؛ إثر تصريح منسوب له بأن بلاده هي من نفذت التغيير الأخير في السودان.

وقالت الجماعة في تسجيل صوتي مخاطبة المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد: “ننتظر مساءلته ومحاسبته (السفير) وطرده من البلاد اليوم قبل الغد”.

وأضافت: “إن لم تفعلوا ذلك فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة ولستم أنتم من قام بالتغيير كما ادعيتم. وعندها والله وبالله وتالله سترون أنتم وقيادة المملكة منا وهذا الشعب العظيم ما سيكون عبرة ودرساً وحدثاً للتاريخ”.

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وجاءت تصريحات السفير السعودي على هامش فعالية إفطار للسودانيين العابرين للطريق أمام سفارة المملكة، وقال فيها: إن “هدفها هو دعم السفارة للأشقاء بالسودان”.

الجدير بالذكر أن جماعة “فيلق البنيان المرصوص” لم يُرصد لها أي نشاط سلبق في السودان.

وفي أعقاب عزل البشير، زارت وفود عسكرية سعودية وإماراتية ومصرية السودان؛ في محاولة للسيطرة على القرار في البلد الأفريقي الذي تتواصل فيه الاحتجاجات لإسقاط كافة رموز النظام السابق.