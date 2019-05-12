رمضان طنجة.. مقهى “حنفطة” عشق لا ينتهي-فيديو

فيديو: يونس الميموني
“طنجة العالمية” هكذا تبدو في مخيال سكانها، الذي اعتادوا في كل رمضان الإقبال على العديد من الأماكن للإفطار مع عائلاتهم وأصدقائهم، ومن بينها مقهى “حنفطة” الشهير المتواجد بمرشان، الذي أصبحت زيارته تقليدا مرسخا في عقل كل طنجاوي، إذ لا يمكن أن يمر هذا الشهر الفضيل، دون إفطار العديد من رواده هناك.
رواد مقهى “حنفطة” يعددون مميزات هذا الفضاء، الذي يتميز بالرطوبة، بالمقارنة مع المناطق الأخرى بطنجة والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.
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