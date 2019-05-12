لأول مرة.. مصرى يخوض انتخابات البرلمان الأوروبي

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رشح حزب "ايلينيس ريزو سباستيس" اليوناني، أحمد عبد الحميد خلف سيد، مصري الجنسية، ضمن قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، ليُصبح أول مرشح مصري وعربي للبرلمان الأوروبي. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أوضح فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد، أن المرشح المصري للبرلمان الأوروبي أحمد عبد الحميد حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1992 بتقدير عام جيد جدا.
وتخرج عبد الحميد، وهو الرابع على دفعته، ثم سافر إلى اليونان للعمل منذ أكثر من 15 عاما، وشهرته في اليونان "أحمد سيد"، الاسم الأول والرابع كما تجري الأعراف اليونانية، وهو يعمل مترجم باليونان، ويعتبر مثال للشباب المكافح الناجح.يذكر أن حزب ايلينيس ريزو سباستيس اليوناني هو حزب وسطي برئاسة شخصية سياسية معروفة،
وتخرج عبد الحميد، وهو الرابع على دفعته، ثم سافر إلى اليونان للعمل منذ أكثر من 15 عاما، وشهرته في اليونان "أحمد سيد"، الاسم الأول والرابع كما تجري الأعراف اليونانية، وهو يعمل مترجم باليونان، ويعتبر مثال للشباب المكافح الناجح.
يذكر أن حزب ايلينيس ريزو سباستيس اليوناني هو حزب وسطي برئاسة شخصية سياسية معروفة، وتولى رئيس الحزب سابقا ثلاث حقب وزارية، هى: الزراعة، والتخطيط، والعمل.
البرلمان الأوروبي، هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي.
يشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم البرلمان والمجلس يشكلان أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الاوربي.
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