الجيش الليبى يسيطر على "كوبرى الزهراء" جنوب شرقى طرابلس

أعلن الجيش الوطنى الليبى السيطرة الكاملة على "كوبرى الزهراء، الطويشة والعزيزية"، جنوب شرقى العاصمة طرابلس. وذكرت قناة (العربية) الإخبارية الليلة أن الجيش الليبى يحشد وحدات عسكرية على مشارف مدينة سرت، حيث يعتزم دخولها وسط توقعات بأن تشهد المدينة اشتباكات خلال الفترة القليلة المقبلة. وتبعد مدينة سرت عن طرابلس 450 كيلومترا شرقا، وتسيطر عليها تشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق. ويعول الجيش الوطنى الليبى على دخولها من أجل فتح محور الساحل باتجاه طرابلس مرورا بمصراتة.

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