شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تهدد بضرب «إس 300» في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

هدد سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف منظومة صواريخ إس-300 الروسية في سورية التي قال إنها وضعت في الخدمة الفعلية.

وقال الضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، في مقابلة بحسب ما نشرت وكالة (معا) الفلسطينية أمس، إن «كل بطّاريّة صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا قد تجد نفسها عرضة للهجوم».

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وأضاف: «من غير الصحيح التوقف عند موضوع ما إذا كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن ننطلق من أن المنظومة جاهزة للتصدي لعملياتنا في صباح الغد».

ولفت بار إلى أن مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر انتهى.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي «يعمل كي لا يكون هنالك حزب الله ثان في سورية. نعمل كل ما يجب كي لا يكون هناك وجود إيراني على الأراضي السورية. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد»، لكنّه لفت إلى أن الإصرار الإيراني على التموضع في سورية «ما زال مستمراً» وأن «طهران لن تتنازل بسهولة».