"ثقافة الإسكندرية" تناقش تأثير ثقافة المجتمع في الشخصية القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة مساء اليوم السبت، سهرة رمضانية، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، المقامة احتفالا بالشهر الكريم بسرادق النادى الأوليمبى وسط المدينة.

ضمنت السهرة محاضرة ثقافية بعنوان (ثقافة المجتمع وتأثيرها فى الشخصية القومية)، بمشاركة الشاعر أحمد يحيى، وعرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقى، ومسابقة ثقافية فنية للأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين.

كما قدم الفرع أمسية شعرية بعنوان (رمضان في الإسكندرية)، بمشاركة عدد من شعراء الثغر، وعرضا فنيا لكورال أطفال فرقة الانفوشى ، بقيادة المايسترو هيثم بسيونى .

وتستمر الليالى الرمضانية بسرادق النادى الأوليمبى حتى 23 مايو الجاري، ويتضمن برنامجها باقة من الندوات، والمحاضرات الدينية والأمسيات الشعرية والأدبية بالإضافة إلى مسابقات ثقافية، وعروض فنية للفرق التابعة لوزارة الثقافة (الفنون الشعبية والتنورة وكورال الأطفال وورش فنية)، وفقرات من الابتهالات والإنشاد الديني، ويشارك فيها نخبة من الشعراء والأدباء والمنشدين.