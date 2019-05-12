​إصابة عدة أشخاص في اشتباكات خلال مسيرة مناهضة للحكومة في ألبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تيرانا (د ب أ)

أصيب عدد من الأشخاص أمس السبت في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة في ألبانيا، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وتجمع آلاف المتظاهرين خارج مقر البرلمان في العاصمة تيرانا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء إدي راما وإجراء انتخابات جديدة.

وألقى بعض المتظاهرين الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف الحارقة على الشرطة، التي ردت بمدافع المياه والغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آتا".

Advertisements

واستخدمت الشرطة فيما بعد مدافع المياه لمحاولة تفريق المتظاهرين الذين توجهوا إلى مقر الشرطة وألقوا مجددا زجاجات المولوتوف الحارقة، وفقًا للتقارير.

واعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين فيما أصيب 12 شرطياً على الأقل. ولم ترد أي معلومات فورية حول عدد المصابين بين المتظاهرين.

وتتهم جماعات المعارضة راما وحكومته الاشتراكية بالفساد والتزوير في الانتخابات، وتطالبه منذ أشهر بالتنحي.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، استقال أكثر من 60 مشرعا من الحزب الديمقراطي المحافظ المعارض وحلفائه من البرلمان كنوع من الاحتجاج.