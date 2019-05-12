اليوم.. إعادة محاكمة 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، (أول درجة) قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
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