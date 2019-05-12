- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شهدت هولاندا مبادرة جديدة تضامنية مع معتقلي حراك الريف، وذلك بتغيير أسماء بعض الشوارع ب 5 مدن هولاندية، والتي أصبحت تحمل أسماء تخص معتقلي حراك الريف.
وقالت “كاتي بيري” في تدوينية عبر صفحتها في الفيسبوك، أنهم قامو يتغيير أسماء الشوارع بخمس مدن بهولاندا، وذلك ليوم واحد، بحيث أصبحت تحمل أسماء “ناصر الزفزافي” و”محمد جلول” “وربيع الابلق” .
وأضافت كاتي أن مبادرة تسمية الشوارع بأسماء المعتقلين، جاءت للفت الإنتباه، بخصوص ملف معتقلي حراك الريف، الذين حكمو ب20 سنة سجنا نافذا، لمطالبتهم بتعليم جيد، و مستشفى حسب التدوينة .
كانت هذه تفاصيل خبر في مبادرة جديدة.. نشطاء يطلقون أسماء معتقلي حراك الريف على شوارع بهولاندا -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.