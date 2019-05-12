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في مبادرة جديدة.. نشطاء يطلقون أسماء معتقلي حراك الريف على شوارع بهولاندا -صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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شهدت هولاندا مبادرة جديدة تضامنية مع معتقلي حراك الريف، وذلك بتغيير أسماء بعض الشوارع ب 5 مدن هولاندية، والتي أصبحت تحمل أسماء تخص معتقلي حراك الريف.

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وقالت “كاتي بيري” في تدوينية عبر صفحتها في الفيسبوك، أنهم قامو يتغيير أسماء الشوارع بخمس مدن بهولاندا، وذلك ليوم واحد، بحيث أصبحت تحمل أسماء “ناصر الزفزافي” و”محمد جلول” “وربيع الابلق” .

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وأضافت كاتي أن مبادرة تسمية الشوارع بأسماء المعتقلين، جاءت للفت الإنتباه، بخصوص ملف معتقلي حراك الريف، الذين حكمو ب20 سنة سجنا نافذا، لمطالبتهم بتعليم جيد، و مستشفى حسب التدوينة .

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