في مبادرة جديدة.. نشطاء يطلقون أسماء معتقلي حراك الريف على شوارع بهولاندا -صور

شهدت هولاندا مبادرة جديدة تضامنية مع معتقلي حراك الريف، وذلك بتغيير أسماء بعض الشوارع ب 5 مدن هولاندية، والتي أصبحت تحمل أسماء تخص معتقلي حراك الريف.

وقالت “كاتي بيري” في تدوينية عبر صفحتها في الفيسبوك، أنهم قامو يتغيير أسماء الشوارع بخمس مدن بهولاندا، وذلك ليوم واحد، بحيث أصبحت تحمل أسماء “ناصر الزفزافي” و”محمد جلول” “وربيع الابلق” .

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وأضافت كاتي أن مبادرة تسمية الشوارع بأسماء المعتقلين، جاءت للفت الإنتباه، بخصوص ملف معتقلي حراك الريف، الذين حكمو ب20 سنة سجنا نافذا، لمطالبتهم بتعليم جيد، و مستشفى حسب التدوينة .