“المستشارين” يستنجد بالحكومة للتحقيق في اضطراب البث التلفزي لإحدى جلساته

بعدما فضح البث المباشر لجلسات مجلس المستشارين الأسبوعية المخصصة لمساءلة أعضاء الحكومة، تعطل أجهزة البث التلفزي، وما عرفته جلسة 23 أبريل الماضي، علم “اليوم 24″، أن مكتب الجلس قرر دعوة المؤسسات الحكومية لإجراء تحقيق محايد.

واتخذ المكتب القرار رقم 2/14/2019، يقضي بالاستعانة بخبرة المؤسسات الحكومية، لـ”إجراء تحقيق محايد، في ماحدث خلال مجريات جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، ارتباطا بالبث التلفزي”، كما نص على ذلك القرار المذكور.

وعرفت جلسة 23 أبريل الماضي، احتجاج الفرق البرلمانية، بعدما ظلت الكامرا مثبتة على رئيس الجلسة لمدة طويلة، مما دفع برئيس الجلسة عبد الصمد قيوح، إلى دعوة البرلمانيين والوزراء للصعود إلى المنصة لطرح الأسئلة والإجابة عنها.

وتصاعدت احتجاجات الفرق البرلمانية، على استمرار اضطراب البث التلفزي لجلسات الأسئلة الشفوية، وحجب صور البرلمانيين والوزراء والاكتفاء بسماع أصواتهم فقط، مع تركيز الكاميرا على منصة رئيس الجلسة.

وأمام استمرار تعطل أجهزة البث، سبق لعبد الحميد الفاتيحي، عضو الفريق الاشتراكي، أن دعا إلى نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية للمستشارين إلى قاعة مجلس النواب.