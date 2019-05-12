ثنائية ياجور تقود الرجاء لتحقيق انتصار ثمين على وجدة والفريق يشدد الخناق على الوداد

حقق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، انتصارا مهما ومثيرا على ضيفه مولودية وجدة، بهدفين مقابل هدف وحيد. في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب ” الأب جيغو” بالدار البيضاء، برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وبعد شوط اول سلبي النتيجة، على الرغم من ارتفاع الإيقاع، ستشهد الجولة الثانية تسجيل ثلاثة أهدف كاملة.

الفريق الوجدي، كان هو السباق للتسجيل، في الدقيقة الرابعة من زمن الجولة الثانية، غير أن محسن ياجو رفض أن يخرج فريقه منهزما. فدون اسمه بطلا ونجما لهذه المباراة، بعد أن وقع هدفين اثنين، في الدقيقتين 64 و70 من العمر المباراة.

لينتهي اللقاء بانتصار الرجاء بهدفين دون رد.

هذا الانتصار رفع رصيد الفريق الأخضر إلى 52 نقطة في المركز الثاني، على بعد نقطتين من المتصدر الوداد، الذي تنقصه مباراتين، فيما تجمد رصيد الفريق الوجدي في 34 نقطة بالمركز الثامن.