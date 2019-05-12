“صحتنا في رمضان”.. 5 نصائح لصيام صحي في رمضان! – فيديو

فيديو: حسام أديب
في الحلقة الثالثة من سلسلة “صحتنا في رمضان”، تقدم أخصائية التغذية إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، خمسة نصائح، من أجل صيام صحي في رمضان.
وتعدو السلاوي، في حلقة اليوم السبت، إلى تجنب عدد من المأكولات، والعادات السلبية في رمضان، كونها مضرة بصحة الصائم، مبينة في نفس الوقت أن رمضان مناسبة روحية، أكثر من اتخاذه محطة للطبخ والأكل.
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