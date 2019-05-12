يقظة الأمن السعودي.. درع المملكة ضد مخططات الإرهاب الأسود

منذ إنشائها بأمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 20 يوليو/تموز 2017، أصبحت رئاسة أمن الدولة إحدى دروع السعودية ضد مخططات الإرهاب الأسود، محققة نجاحات متتالية في الضربات الاستباقية لبؤر الإرهاب.

وفي ضربة أمنية جديدة، أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، وهي مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية في المملكة، السبت، القضاء على خلية كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية.

وقالت رئاسة أمن الدولة في السعودية: "تم القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية ومواقع أمنية".

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وأضافت أن "العملية الأمنية الاستباقية تمت في بلدة تاروت بمحافظة القطيف".

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وهو قائد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبما يعني أشد درجات الحرص على المتابعة والإشراف والتوجيه منه في أن يقوم جهاز رئاسة أمن الدولة بكل جزئية من مهامه بكفاءة وجودة عاليتين لا تقبل إلا منتهى اليقظة والاستشعار لكل ما يحفظ للدولة أمنها في سائر قطاعاتها.