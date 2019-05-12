الجيش الليبي: المليشيات تدفن قتلاها بمقابر جماعية لإخفاء خسائرها

أكد الجيش الليبي أن العمليات العسكرية اليومية تسير حسب الخطة الموضوعة وتحقق الغرض منها على جميع المحاور بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الجيش الليبي، في بيان صادر عن غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن اكتشاف المقبرة الجماعية بمدينة القربولي يؤكد المعلومات الواردة إلى أجهزة الجيش بوجود عدد من المقابر الجماعية التي أقامتها المليشيات.

وتابعت غرفة عمليات الجيش الليبي: "المليشيات تدعي أن قتلاها أسرى لدى الجيش الليبي للتغطية على خسائرها الفادحة، وخوفا من ردة فعل أهالي القتلى، واتهاما للقوات المسلحة بهذه الأفعال".

ونوه البيان بأن القائد المليشياوي أسامة الجويلي يغرر ببعض شباب مدينة الزنتان ويضرب النسيج الاجتماعي لهذه القبيلة العريقة التي تقف مع الجيش الليبي.

وعلق الجيش الليبي على إنكار قيادات وإعلاميي تنظيم الإخوان الإرهابي المتسترة بحكومة الوفاق لتجنيد المرتزقة، خاصة بعد إلقاء القبض على الطيار المرتزق الأجنبي، بأن "الأمر غير مستغرب من حكومة غير مسؤولة وتسيطر عليها المليشيات والعصابات الإجرامية"، حسب نص البيان.





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وحذر الجيش الليبي من مقاومة تقدم القوات باتجاه العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن رفع السلاح ومحاربة القوات المسلحة الليبية جرائم جنائية إرهابية يعاقب عليها القانون، وعقوبتها تصل إلى الإعدام طبقا للقانون الليبي وقانون العقوبات العسكرية.

وكانت غرفة عمليات طرابلس أعلنت، السبت، سيطرة قواتها على مناطق كوبري الزهراء والطويشة والعزيزية بطرابلس بشكل كامل.

وقالت غرفة عمليات طرابلس، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن سيطرة القوات المسلحة تمت بالتزامن مع تواصل ضربات السلاح الجو الليبي "العمودي" في منطقة السواني، وتقدم الوحدات البرية بشكل متواصل ومستمر.

وأطلق الجيش الليبي في الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، واستطاع الجيش الليبي بسط سيطرته على مناطق واسعة من ضواحي العاصمة وفتح 8 محاور من القتال ضد المليشيات.

وطوّر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية طوفان الكرامة، وأطلق المرحلة الثانية من الهجوم بهدف حسم معركة تحرير طرابلس سريعا، بمشاركة كتائب عدة من مدن المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.