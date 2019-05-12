"نيويورك تايمز": خطوات واشنطن الجديدة بشأن إيران يُفترض أن تكون محدودة ومحسوبة بدقة

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم ،السبت، على قرار واشنطن إرسال منظومة دفاع جوى من نوع باتريوت وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران، بأن خطوات واشنطن الجديدة من المفترض أن تكون محدودة ومحسوبة جيدا.

وقالت الصحيفة ، فى تحليل بعنوان "البنتاجون يبنى قوة ردع ضد أى هجوم إيرانى محتمل" بثته على موقعها الإلكترونى اليوم ، إن هذا الأمر يرجع جزئيا إلى حقيقة أن تحليلا جديدا للمخابرات أجرته أجهزة تجسس أمريكية وحليفة خلص إلى أن الحكومة الإيرانية ، التى تراجعت شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية ، تحاول جر الولايات المتحدة إلى رد فعل عسكرى مبالغ فيه من أجل تعزيز قبضتها على السلطة ، وذلك وفقا لمسئولى مخابرات أمريكيين وحلفاء.

وأضافت " مع ذلك، تتزايد الانقسامات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بين المسئولين الذين يدعون إلى فرض قيود حادة على عمليات النشر العسكرية الجديدة وبين أولئك الذين يتبنون نهجا أكثر تشددًا ويعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لخوض معركة أوسع نطاقًا مع إيران".

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وتابعت " إن جهود التخطيط فى هذا الشأن أثارت جدلا كبيرا داخل الجيش ، لا سيما بعد تحليل الاستخبارات الذى أشار إلى أن طهران تحاول إثارة رد فعل مبالغ فيه ، وأشار مسئولون الى أن أى نشر واسع النطاق سوف يتعارض مع رغبة ترامب فى الحد من نشر القوات فى الخارج".

ونوهت الصحيفة الأمريكية الى أن أجهزة المخابرات الأمريكية والحليفة اعترضت اتصالات أجرتها الحكومة الإيرانية وقواتها بالوكالة والتى فسرها محللون على أنها تشجيع للهجمات التى تشنها الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران ضد القوات والقواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط.

وأخيرا، استندت "نيويورك تايمز" إلى تحليل استخباراتى جديد يكشف أن استراتيجية إيران تتمحور حول دفع الولايات المتحدة إلى سوء تقدير أو رد فعل مبالغ فيه، ولا يعتقد المسئولون الأمريكيون أن إيران تريد حربا أو حتى صراعًا واسع النطاق، لكن التحليل أضاف أن شن ضربة أمريكية محدودة قد تخدم الاستراتيجية الإيرانية.