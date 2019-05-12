شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: البى بى سى وإعلام الغرب يخدمان أجندة الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع ، الخبير فى شئون الحركات الإرهابية والقيادى الإخوانى السابق إن العديد من وسائل الإعلام الغربية تخدم أجندة جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسها شبكة البى بى سى البريطانية، مؤكدا أن هذه الوسائل الإعلامية الغربية أصبحت تروج للأكاذيب وغيرها من التقارير المفبركة لخدمة دول وجماعات بعينها .

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإرهابية فى تصريح صحفى، أن الشبكة البريطانية أصبحت تفتقد المهنية والمصداقية نتيجة لما تقوم به من إعداد تقارير تخدم الجماعات على حساب الوطن، مؤكدا أن المتابع للتقارير التى تعدها البى بى سى الفترة الأخيرة تجد أنها معظم تقاريرها مشبوهة ومفبركة .

وتابع أن هذه التقارير المفبركة أغليها تكون مدفوعة، عن طريق شراء المساحات فى وسائل الإعلام الغربية، لإعداد هذه التقارير لخدمة الجماعة الإرهابية ، لافتا أن للإخوان مراكز بحثية مؤثرة فى بريطانيا ، بالإضافة إلى القيادات الهاربة هناك ولهم تواصل مع مسئولين فى الشبكة البريطانية .