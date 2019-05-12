مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

قتل سبعة أشخاص وأصيب 61 آخرين في اشتباكات قبلية يوم السبت، بولاية القضارف على إثر خلاف حول تسعيرة مياه للشرب.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأحداث وقعت على خلفية شجار نشب بين سيدة من قبيلة النوبة وبائع مياه تقليدي من قبيلة البني عامر بولاية القضارف على سعر عبوة مياه، قادت الأخير إلى طعن السيدة بسكين كان يحمله، وأكدوا أن شقيق القتيلة تدخل للدفاع عن شقيقته فطعنه البائع وتطور الشجار إلى اشتباكات مسلحة بين القبيلتين.

وذكر الشهود أن قبيلة النوبة عمدت إلى إحراق سوق يتبع للبني عامر بالكامل وردت الأخيرة بإحراق عدد من منازل النوبة المشيدة من القش بمن بداخلها ماقاد لاحتقان الوضع بين الطرفين.

وأكد طبيب بمستشفى القضارف العام لـ"د ب أ" مقتل سته من قبيلة النوبة بعضهم توفى متأثرا بطعنات من السلاح الأبيض والآخر بالحرق بجانب إصابة "61" آخرين, من ذات القبيلة بعضهم إصابته خطيرة, وذكر أن المصابين من قبيلة البني عامر تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة لمنع أي احتكاك بين الطرفين.