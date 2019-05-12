البحرين تدين هجوم فندق بلوشستان الإرهابي في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة (أ ش أ)
أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في إقليم بلوشستان بباكستان والذي أدى إلى مقتل رجل أمن.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة الخارجية البحرينية إعراب المملكة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحية، مؤكدة وقوفها إلى جانب باكستان في مكافحة الإرهاب.
وجددت موقف مملكة البحرين المناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره، والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وكل من يدعمه أو يموله.
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