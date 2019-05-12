الجيش الأمريكي ينفّذ ضربةً جويّة ويقتل 13 من مقاتلي داعش بالصومال

وكالات- قال الجيش الأمريكي مساء أمس، الخميس 19 ماي 2019، إن ضربة جوية نفذها أسفرت عن مقتل 13 من مقاتلي تنظيم داعش في منطقة بلاد بنط التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في الصومال أول أمس الأربعاء.
وكثف الجيش الأمريكي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، وقال إنه قتل أكثر من 800 متشدد في غضون عامين.
وجمع تنظيم داعش مجندين في بلاد بنط على الرغم من أن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح وإنه لا يزال لاعبا صغيرا مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال ذات يوم.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن أحدث ضربة جوية استهدفت معسكرا لتنظيم داعش في جبال جوليس.
وأضافت "في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية يوم 8 مايو قتلت 13 إرهابيا".
وقالت أفريكوم في أفريل إنها قتلت عبد الحكيم دوكوب الذي وصفته بأنه نائب زعيم الدولة الإسلامية في الصومال.
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