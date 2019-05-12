المغرب يعترض 117 مهاجرا في البحر المتوسط

اعترضت البحرية الملكية المغربية، 117 مهاجرا "من دول جنوب الصحراء"، كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إسبانيا على متن 3 مراكب متداعية.

وأفاد مصدر عسكري في البحرية، بأن "المهاجرين اقتيدوا بعد إنقاذهم، إلى ميناءي قصر الصغير والناظور في شمال المملكة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأوقفت السلطات المغربية في عام

2018، نحو 89 ألف محاولة هجرة غير شرعية، منها 29 ألف محاولة عبر البحر، بحسب أرقام رسمية.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، ، وصل أكثر من 7 آلاف و800 مهاجر إلى إسبانيا، ثاني بوابة دخول للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا

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بعد اليونان، منذ بداية العام الجاري.

بدوره، قدم الاتحاد الأوروبي العام الماضي للمغرب 140 مليون يورو، كمساعدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتفكيك شبكات المهربين وحماية المهاجرين.

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدر الهجرة غير الشرعية ربحا كبيرا على المهربين، الذين يحصلون على ما بين ألفين وخمسة آلاف يورو عن كل مهاجر يعبر المتوسط.

وأضافت الجمعية، أن السلطات المغربية "تلاحق وتوقف الضحايا" بدلا من التركيز على المهربين.