إيران تهدد باتخاذ إجراءات لتقليص التزامها بالنووي

قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن على واشنطن إعادة النظر في سياستها للخروج من الأزمة التي صنعتها بنفسها، مؤكدا أن الحل لا يكمن في "الوساطات وأرقام الاتصال".

وأضاف عراقجي، أن رقم الاتصال الذي مرره الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب لن يحل المشكلة، مشيرا إلى أن لدى الإدارة الأمريكية "أرقام هواتفنا عند الضرورة".

وأكد أن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية بعد انتهاء مهلة الشهرين، تفضي إلى تقليص التزام

إيران بالاتفاق النووي.

ودعا عراقجي الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك بشكل عاجل وتفعيل الآلية المالية إينستكس"، مضيفا أن الآلية المالية الأوروبية لا تحقق مطالب طهران من الاتفاق النووي.

وحذر من أن البيت الأبيض "يفتقر إلى سياسة عقلانية ومنسجمة تجاه إيران والمنطقة"، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن في تغيير سياسات وسلوك واشنطن.