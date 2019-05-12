الدفاع الأمريكية تسعي إلى خطة طويلة الأمد لدعم سياسات ترامب حول الهجرة

توجه القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إلى مدينة ماكالين في ولاية تكساس عند الحدود مع المكسيك، للقاء المسؤولين عن الحدود، وتفقد منشأة ومركز لدوريات الحدود.
ووفقا لوكالة "رويترز" فإن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تسعى لوضع خطة طويلة المدى،لدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
وخلال تفقد شاناهان في ماكالين لمنشأة مخصصة للتعامل مع طلبات الهجرة ومركز لدوريات الحدود، قال لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له، إن دعم الجيش لن
وقال البنتاجون يوم الجمعة إن شاناهان اعتمد تحويل 1.5 مليار دولار، لبناء ما يزيد على 130 كيلومترا من الحواجز على الحدود مع المكسيك، ضمن مشروع يتم تنفيذه على مراحل بسبب عدم حصول ترامب على موافقة الكونغرس على تمويل كامل لبناء الجدار الحدودي.
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