الشرعية تحتج لدى لوليسغارد على مسرحية الانسحاب الحوثي من الحديدة

أبلغ الفريق الحكومي اليمني مايكل لوليسغارد كبير المراقبين الدوليين، احتجاجه على ما أسماه "مسرحية" إعادة الانتشار الأحادي في الحديدة معتبرينه مخالفاً لاتفاق السويد. وأكد عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، أحمد الكوكباني أن أعضاء الفريق اجتمعوا مع الجنرال لوليسغارد، وأبلغوه احتجاجهم على ما سمي بالانسحاب الأحادي الجانب لمليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والتي بدأت اليوم تحت رقابة أممية. واعتبر الجانب الحكومي أن ما جرى مخالف لاتفاق ستوكهولم، ولم يخضع للرقابة المشتركة من قبل جميع أطراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2451؛ حيث تم استبعاد الجانب الحكومي في اللجنة وهو ما يمثل خرقاً لبنود الاتفاق. وكانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن المليشيات المتمردة عرضت الانسحاب المبدئي من جانب واحد من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى، معتبرةً أن انسحاب الحوثيين من الحديدة سيسمح بإرساء دور أممي في دعم موانئ البحر الأحمر، مبينة أنها ستراقب انسحاب الحوثيين ابتداء من 11 من هذا الشهر لمدة 3 أيام.



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