ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، أن التنظيم قتل 11 جندياً نيجيرياً في هجوم ببلدة جاجياجنان في شمال شرق البلاد.
وأكدت ثلاثة مصادر منها مصدر بمستشفى وقوع الهجوم. وقالت المصادر إن مسلحين اقتحموا البلدة على دراجة نارية وفتحوا النار عشوائياً على السكان والثكنة العسكرية.
وفر المسلحون بعدما استدعى الجيش دعماً جوياً وتعزيزات من كتيبة في بلدة مجاورة.
وكان "داعش" الإرهابي قد شن سلسلة من الهجمات في نيجيريا خلال الشهور الأخيرة.
وفي عام 2016، انفصلت "داعش" عن جماعة بوكو حرام الإرهابية التي تشن تمرداً منذ نحو عشرة أعوام في شمال شرق نيجيريا في صراع أدى لمقتل نحو 30 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين.
اقرأ أيضاً... مقتل 50 من "بوكو حرام" في هجوم بنيجيريا
كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلاً من الجيش النيجيري في عملية إرهابية تبناها "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.