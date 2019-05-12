11 قتيلاً من الجيش النيجيري في عملية إرهابية تبناها "داعش"

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، أن التنظيم قتل 11 جندياً نيجيرياً في هجوم ببلدة جاجياجنان في شمال شرق البلاد.

وأكدت ثلاثة مصادر منها مصدر بمستشفى وقوع الهجوم. وقالت المصادر إن مسلحين اقتحموا البلدة على دراجة نارية وفتحوا النار عشوائياً على السكان والثكنة العسكرية.

وفر المسلحون بعدما استدعى الجيش دعماً جوياً وتعزيزات من كتيبة في بلدة مجاورة.

وكان "داعش" الإرهابي قد شن سلسلة من الهجمات في نيجيريا خلال الشهور الأخيرة.

وفي عام 2016، انفصلت "داعش" عن جماعة بوكو حرام الإرهابية التي تشن تمرداً منذ نحو عشرة أعوام في شمال شرق نيجيريا في صراع أدى لمقتل نحو 30 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين.

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