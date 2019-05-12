أتباع أردوغان يهددون فنانين أتراكاً عبروا عن دعمهم لأكرم أوغلو

أنقرة (وكالات)

لجأ عشرات من أبرز الفنانين في تركيا لمواقع التواصل الاجتماعي لإبداء الدعم لرئيس بلدية إسطنبول المعزول استجابة لدعوته لهم للتعبير عن رفضهم لقرار إلغاء فوزه في الانتخابات على مرشح الحزب الحاكم، وهو ما قوبل برد فعل عنيف من جانب عدد من قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشغل أكرم إمام أوغلو المنصب لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع قبل أن تقرر اللجنة العليا للانتخابات إلغاء النتائج والدعوة لانتخابات جديدة بعد سلسلة من الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال إمام أوغلو في كلمة حماسية بعد هذا القرار: «يقولون إنه لا ينبغي للفنانين أن يتحدثوا. لا، سيتحدثون... حان وقت الحديث، حان وقت رفع الصوت». واختتم السياسي البالغ من العمر 48 عاماً والذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض كلمته بالقول «لا تقلقوا، كل شيء سيصبح على ما يرام».

وفي اليوم التالي تحول هذا الشعار إلى وسم (هاشتاج) باللغة التركية وجرى نشره أكثر من مليون مرة على تويتر.

وكتب تاركان، أحد أشهر المغنين في تركيا، على تويتر: «عاندني النوم الليلة الماضية لكن الضوء القادم من الأفق في الصباح كان أكثر سطوعاً عن ذي قبل. أدركت أن كل شيء سيصبح على ما يرام».

ونشر الفنان الكوميدي جم يلماز لقطة من أحد أفلامه الذي يحمل نفس الاسم والذي أنتج عام 1998 وكتب جوخان أوزوجوز من فرقة أثينا لموسيقى الروك، التي مثلت تركيا في مسابقة يوروفيجن الموسيقية في عام 2004، على «تويتر»: «كل ما نريده هو الحقوق، القانون والعدالة».

وتوعد رجال حزب أردوغان الفنانين الرافضين لقرار إعادة الانتخابات في إسطنبول والداعمين لمرشح المعارضة، بفرض حظر عليهم وعلى أنشطتهم الفنية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، فقد توعد رئيس بلدية نوشهير المنتمي لحزب أردوغان، رسمي آري، بفرض حظر على الفنانين الذين يدعمون إمام أوغلو في جولة الإعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول المقررة يوم 23 يونيو المقبل.

تهديد آري جاء في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، وقال فيها إن الفنانين الذين يدعمون مرشح حزب الشعب «مؤيدون للتخريب».

وقال: «هؤلاء الأشخاص الذين لم يجرؤ أحدهم على الخروج في ليلة المحاولة الانقلابية (المزعومة) في الـ15 من يوليو 2016 التي عايشتها أمتهم للتعبير عن القيم الوطنية والروحية يمارسون الحيل الآن ويدعمون الخراب». وأضاف، في سياق تهديداته، «الأمر الآن ببقاء الدولة، أما من يتجاهلون دورهم في قيادة المجتمع روحياً ووطنياً، لن يصعدوا إلى المسرح ولو في برنامج صغير داخل حدود مدينتهم».

وفي الإطار نفسه هدد نائب حزب العدالة والتنمية في مدينة سكاريا، كنعان صوفو أوغلو، الفنانين الداعمين لإمام أوغلو، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال «وا أسفى عليكم يا ناكري الجميل! كل منكم مليونير، ولديه حياة مرفهة وملايين المتابعين، بفضل أردوغان الذي أدار هذا البلد لما يقرب من 20 عاماً، إنكم تستفيدون من الخدمات المقدمة لإسطنبول أكثر منا».

وواصل القول: «ليس لديّ ما أقوله لأكرم إمام أوغلو، ولكنكم ناكرون للجميل والمعروف، من يجتمع على حبه الملايين أنتم تحاولون استغلال الفرصة وتقولون هيا لنسقط حزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان». في السياق ذاته، نشر محمد صافي رئيس دائرة الأرشيف بالرئاسة التركية على حسابه بموقع «تويتر» قائمة بأسماء الفنانين الداعمين لإمام أوغلو، وكتب عليها «للتسجيل» في تهديد صريح للفنانين.

بدوره، قال رجب أوزَل، ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا للانتخابات على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» تعليقاً على دعم الفنانين لإمام أوغلو: «فنكم ورجولتكم كلاهما كذب».